Разгромом 5:0 закончился матч самого успешного в Европе тренера из Казахстана

Литовский "Жальгирис", который возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин, провел второй контрольный матч в 2025 году, передают Vesti.kz.

Соперником вильнюсской команды стал латвийский "Даугавпилс". Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу команды Чебурнира.

Отметим, в первом контрольном матче года "Жальгирис" уступил латвийской команде РФШ (0:1)

Чебурин работает в Литве с 2016 года, возглавляя сначала "Судуву", а затем "Жальгирис". С этими командами он шесть раз становился чемпионом страны, несколько раз завоевывал кубок и Суперкубок Литвы, брал серебряные и бронзовые медали чемпионата.

В 2022 году "Жальгирис" под его руководством пробился в групповой этап Лиги конференций.