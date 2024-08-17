Разгромным камбэком завершился матч клубов Роналду и Неймара за первый трофей сезона

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Вчера 23:17
©x.com/AlNassrFC

Разгромом завершился финальный матч за Суперкубок Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В решающей встрече турнира "Аль-Наср" Криштиану Роналду встречался с "Аль-Хилялем", за который выступает Неймар.

Клуб Роналду первым открыл счет на 44-й минуте. Причем, гол забил сам португалец.

Впрочем, партнеры Неймара в отсутствие бразильца, который продолжает восстанавливаться от полученной травмы, нашли в себе силы отыграться и сделали это весьма убедительно.

На 55-й минуте серб Сергей Милинкович-Савич сравнял счет. Спустя восемь минут другой серб Александар Митрович вывел "Аль-Хиляль" вперед. На 69-й минуте Митрович увеличил отрыв, а окончательный результат установил бразилец Малком.

Напомним, что в 1/2 финала "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Ахли", а "Аль-Наср" оказался сильнее "Аль-Таавуна".

"Аль-Хиляль" в ранге действующего чемпион Саудовской Аравии и победителя Кубка страны, защитил титул обладателя Суперкубка.

Добавим, что в прошлом чемпионате "Аль-Наср" финишировал вторым, оставшись даже без кубковых трофеев.

Роналду играет за команду с 2023 года. Его официальный контракт истекает в следующем году, но сообщалось, что Криштиану продлит его еще на сезон.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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