Американский клуб "Интер Майами" должен в определенных матчах выставлять на поле "лучших игроков", передает Vesti.kz.

Таким образом, по договоренности аргентинская звезда Лионель Месси - обязательно появится в матче с "Сальвадором", "Олд Бойз Ньюэлл" и "Аль-Насром" его португальского визави - Криштиану Роналду.

Этой информацией поделился наставник "Интер Майами" Тата Мартини.

"Интер Майами" по контракту обязан выставлять на поле своих лучших игроков в определенных играх. И это хорошая новость для фанатов Лионеля Месси", - отметил Мартини.

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"Интер Майами" находится в процессе подготовки к сезону MLS 2024 года. В нем зрители смогут увидеть в деле и других экс-каталонцев Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбу.

36-летний Месси с лета 2023 года выступает за "Интер Майами". В составе американского клуба аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.