Пятикратный победитель ЛЧ включил Роналду в сборную лучших игроков мира

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Сегодня 17:54
©ФК "Реал Мадрид"

Бывший защитник мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии Марсело составил символическую сборную из своих бывших партнеров, передает Vesti.kz со ссылкой на euro-football.ru.

По мнению футболиста вратарем у него оказался костариканец Кейлор Навас. В защиту бразилец поставил своих соотечественников Рафинью, Роберто Карлоса и Тьяго Силву, а также испанца Серхио Рамоса.

В центральной линии он выбрал еще одного соотечественника Каземиро, хорвата Луку Модрича и немца Тони Крооса.

Роналду и Месси пригласили в один клуб

Тройку нападающих по версии Марсело составили португалец Криштиану Роналду, а также бразильцы Роналдо и Неймар.

Напомним, что Марсело играл за "Реал" с 2007 по 2022 год. С мадридским клубом он пять раз выиграл Лигу чемпионов. В настоящий момент 35-летний футболист выступает у себя на родине за клуб "Флуминенсе".

В составе национальной сборной Бразилии фланговый защитник провел 58 игр и забил шесть мячей.

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Реал Мадрид Роналду Криштиану

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