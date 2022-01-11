ПСЖ задумал объединить Роналду с Месси

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти во французский "Пари Сен-Жермен", где выступает аргентинец Лионель Месси, сообщает le10sport.

По информации источника, ПСЖ готов перейти к активным действиям, если португалец захочет покинуть английский клуб. Парижане видят в Роналду усиление атаки в случае ухода из клуба Килиана Мбаппе.

При этом сообщалось, что 36-летний Роналду недоволен ситуацией в команде и руководством "Манчестер Юнайтед". Форвард уже проинформировал своего агента, что если ситуация не изменится, то следует искать варианты с продолжением карьеры в новой команде.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей и забил восемь мячей. Также на его счету шесть голов в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов.