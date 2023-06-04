ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера

56-летний главный тренер "Пари Сен-Жермена" Кристоф Гальтье покинет свой пост этим летом. На его место французский клуб рассматривает других специалистов, сообщают Vesti.kz.

За последние недели в прессе появилось много имен, и все они остаются более или менее актуальными, речь идет о Луисе Энрике, Жозе Моуринью и Тьяго Мотте. Но это еще не все, поскольку парижане присматриваются к Юлиану Нагельсману.

По данным Footmercato, Нагельсман - приоритетный кандидат.

Отмечается, что это молодой тренер с новыми идеями, нацеленными на атакующий футбол, что очень по душе боссам ПСЖ.

Напомним, последним клубом 35-летнего Нагельсмана была "Бавария", которую он покинул по ходу сезона. Также в его тренерской карьере были "Лейпциг" и "Хоффенхайм".