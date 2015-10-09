Провалился в "Кайрате" и едва не поехал на ЧМ-2026. Как "узбекский Месси" перезагрузил карьеру

Жасур Жалоллидинов - имя, которое вряд ли запомнилось болельщикам "Кайрата", однако талантливый полузащитник, не заигравший в Алматы, постепенно становится частью новой сборной Узбекистана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьерном пути игрока и его нынешнем положении.

Шумный трансфер в "Локомотив", полгода в "Кайрате" и участие на Олимпиаде

В начале карьеры Жалолиддинов считался одним из самых перспективных футболистов Узбекистана. Его переход в московский "Локомотив" сопровождался громким прозвищем "узбекский Месси" и большими ожиданиями. Однако закрепиться в российском клубе полузащитнику так и не удалось: он не провёл ни одного матча в РПЛ.

В 2022 году Жалолиддинов перебрался в Казахстан, где получил шанс проявить себя в "Кайрате". Но даже на фоне непростого периода в истории алматинского клуба футболист не сумел стать игроком основного состава. За полгода он принял участие всего в семи матчах, после чего вернулся в Узбекистан.

Возвращение домой, мимо заявки на ЧМ-2026 и новый шанс от Каннаваро

Переломным моментом в его карьере стал 2023 год. Выступая за ташкентский "Олимпик", Жалолиддинов наконец продемонстрировал свой потенциал и стал одним из лидеров олимпийской сборной Узбекистана. На Азиатских играх он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами в шести встречах. Успешный отрезок помог ему попасть в заявку на Олимпийские игры-2024 в Париже, где полузащитник сыграл во всех трёх матчах группового этапа.

Казалось, что после этого Жалолиддинов наконец сможет перезапустить карьеру и закрепиться в зарубежном чемпионате. Однако очередная попытка оказалась неудачной: переход в азербайджанский "Сумгайыт" не принёс ожидаемого результата, и проявить себя на новом уровне футболисту снова не удалось.

Затем Жасур вновь вернулся на родину, этот сезон начинал в "Согдиане" , а летом пошел на повышение - в клуб из лидирующей тройки чемпионата Узбекистана "Навбахор". Кстати, тренером там является экс-игрок "Актобе" и экс-тренер сборной Казахстана Тимур Кападзе.

Но самое интересное, что летом Жалоллидинов едва не попал в заявку сборной Узбекистана на ЧМ-2026. Главный тренер Фабио Каннаваро первоначально включил полузащитника в расширенный список из 30 футболистов. Жалолиддинов вместе с командой отправился на подготовительный сбор в США.

Но перед стартом турнира Узбекистан объявил окончательную заявку из 26 игроков. Жалолиддинов оказался среди четырёх футболистов, которых исключили из списка.

Однако такая новость не ударила по атакующему полузащитнику. После перехода в "Навбахор" он довольно быстро отвоевал себе место в основе и стал важной частью команды Кападзе. Сейчас у Жалоллидинова 13 матчей за "Навбахор" в чемпионате Узбекистана и два забитых мяча.

Не забыл про миниатюрного хавбека с элегантной техникой и Фабио Каннаваро. В сентябре-октябре он вызвал полузащитника на сессию товарищеских матчей и дал сыграть против Сирии. В ноябре итальянский тренер снова включил игрока в список, теперь Жалоллидинов может сыграть в контрольных играх против России и Саудовской Аравии.

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