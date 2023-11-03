Президент "Бешикташа" сделал признание о трансфере Зайнутдинова

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 21:12
©instagram.com/bateka_11

Президент футбольного клуба "Бешикташ" Ахмет Нур Чеби высказался об отставке главного тренера команды Шенола Гюнеша и почему он решил довериться его помощнику Бураку Йылмазу. Также босс стамбульской команды прокомментировал летние трансферы, сообщают Vesti.kz

"Шенол Гюнеш сказал: "Я должен уйти, у меня больше нет сил, но я не хочу быть тем человеком, который убегает", и он ушел. Бурак Йылмаз был в команде с июля, он лучше всех знал игроков, и мы решили продолжить работу с ним.

Кто-то критикует трансферы, но Шенол Гюнеш одобрил все эти трансферы, не было такого, чтобы он сказал: "Этого игрока не должно быть в команде". Он одобрил всех, в том числе Онану (Жан). Он - молод, я верю, что Онана станет хорошим футболистом. Больше всего он (Гюнеш) хотел приобрести Бахтиера (Зайнутдинова)", - приводит слова Ахмета Нур Чеби NTV Spor.

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" в августе из московского ЦСКА, подписав контракт до 30 июня 2027 года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. С того момента 25-летний казахстанец провел восемь матчей в турецкой Суперлиге, результативными действиями не отметился.

"Бешикташ" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 19 очков после десяти туров. Следующую игру команда Зайнутдинова проведет на выезде 5 ноября с "Антальяспором".

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Турция

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:12
Мировой футбол
Президент "Бешикташа" сделал признание о трансфере Зайнутдинова
Сегодня , 16:52
Мировой футбол
У "Золотого мяча" будет новый организатор. Подробности
Сегодня , 15:32
Мировой футбол
Месси назвали лучшим игроком в истории на фоне победы за "Золотой мяч"
Сегодня , 11:32
Мировой футбол
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заподозрены в уклонении от налогов
Сегодня , 09:53
Мировой футбол
Неймар сделал обнадеживающее заявление после операции на колене
Сегодня , 08:00
Мировой футбол
Месси лишили награды в МЛС
Вчера , 22:46
Мировой футбол
Появились новости о Неймаре
Вчера , 15:29
Мировой футбол
Неудержимый Роналду: португалец приблизился к новому мировому рекорду
Вчера , 13:02
Мировой футбол
"Золотой мяч": назван наследник Месси и Роналду
Вчера , 11:45
Мировой футбол
"Интер Майами" заполучил для Месси звездного партнера
© 2008 - 2023 ТОО «EML»