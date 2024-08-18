Президент Аргентины обратился к Месси

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 20:53
©depositphotos.com

Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал аргентинского футболиста Лионеля Месси на фоне нападения на его дом в Испании, передает Vesti.kz.

Продолжение
Без Алипа никак? "Зениту" вынесли вердикт после сенсации в РПЛ
Вчера 21:23  
Сенсация определила нового лидера КПЛ
Вчера 22:22  
Первая ракетка Казахстана сотворила мегасенсацию
Вчера 23:49  
Сенсацией закончился первый матч "Реала" с Мбаппе в Ла Лиге
Сегодня 07:00  

Милей в своем твиттере выразил сочувствие Месси после нападения экоактивистов на его дом на Ибице. Несколько дней назад трое представителей экологической организации Бильбао облили дом Месси краской.

"Выражаю солидарность семье Месси в связи с этими трусливыми и бредовыми событиями. Прошу правительство Испании гарантировать безопасность граждан Аргентины", – написал Милей в твиттере.

Отметим, что Месси с 2023 года выступает за американский "Интер Майами". При этом он продолжает выступление за сборную Аргентины.

Метки:
Месси Лионель Футбол Аргентина Испания

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:33
Мировой футбол
Футболиста удалили за поход в туалет посреди матча (видео)
Вчера , 20:53
Мировой футбол
Президент Аргентины обратился к Месси
Вчера , 19:53
Мировой футбол
Неожиданным разгромом завершился матч казахстанца в зарубежном чемпионате
Вчера , 18:45
Мировой футбол
Болельщики "выгнали" Роналду после разгромного камбэка
Вчера , 16:28
Мировой футбол
Чемпион Европы решился уйти от Роналду после унижения от клуба Неймара. Детали
Вчера , 16:02
Мировой футбол
В клубе Роналду нашли виновного в разгроме от команды Неймара. Его ждет увольнение
Вчера , 15:37
Мировой футбол
Зайнутдинов интересен 16-кратному чемпиону: подробности
Вчера , 13:18
Мировой футбол
Роналду сбежал в раздевалку после 1:4 в Суперкубке (видео)
Вчера , 13:01
Мировой футбол
Роналду устроил истерику и обвинил партнеров в упущенном трофее (видео)
17 августа, 23:17
Мировой футбол
Разгромным камбэком завершился матч клубов Роналду и Неймара за первый трофей сезона
© 2008 - 2024 ТОО «EML»