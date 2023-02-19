Предложение от "Барселоны"? Инсайдер слил информацию о переговорах Месси

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Вчера 18:24
©twitter.com/FabrizioRomano

Аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры только о новом контракте с ПСЖ. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz

Напомним, что форвард выступает за парижский клуб с 2021 года. Соглашение рассчитано до конца сезона. Романо отметил, что, вопреки слухам, возвращение футболиста в "Барселону" не состоится. 

"Отец Лео Месси Хорхе: "Не думаю, что Лео вернется в "Барселону" - условия не выполнены. Мы не разговаривали с президентом Лапортой - нет даже предложения из "Барселоны". У Лео контракт с ПСЖ, стороны встретились вчера", - написал инсайдер в твиттере.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Барселона

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