Аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры только о новом контракте с ПСЖ. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

Напомним, что форвард выступает за парижский клуб с 2021 года. Соглашение рассчитано до конца сезона. Романо отметил, что, вопреки слухам, возвращение футболиста в "Барселону" не состоится.

"Отец Лео Месси Хорхе: "Не думаю, что Лео вернется в "Барселону" - условия не выполнены. Мы не разговаривали с президентом Лапортой - нет даже предложения из "Барселоны". У Лео контракт с ПСЖ, стороны встретились вчера", - написал инсайдер в твиттере.