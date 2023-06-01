Предложение на 120 миллионов евро может решить судьбу Модрича в "Реале" 

Хорватский футболист Лука Модрич попросил мадридский "Реал" отпустить его после того как получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации OK Diario, на 37-летнего полузащитника вышел один из саудовских клубов, предложивший ему контракт на 120 миллионов евро за три сезона. Клуб, захотевший его подписать, не называется. Но отмечается, что Модрич не хочет отказываться от выгодного контракта в таком возрасте, в связи с чем не собирается продлевать с "Реалом" контракт, истекающий 30 июня.

Ранее сообщалось, что Модрича ждут в саудовском "Аль-Насре", где он мог бы воссоединиться со своим бывшим одноклубником по "Реалу" Криштиану Роналду.

Модрич выступает за "сливочных" с 2012 года. Он провел 32 матча за "Реал" в нынешнем сезоне Ла Лиги, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева