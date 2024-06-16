"Позор". Роналдиньо "размазал" сборную Бразилии и объяснил свой поступок

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Сегодня 14:39
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Известный в прошлом бразильский футболист Роналдиньо раскритиковал свою сборную в преддверии Кубка Америки. Впоследствии он объяснил, почему так поступил, передают Vesti.kz.

Оба поста он опубликовал у себя в соцсетях.

"Все, друзья, с меня хватит. Это печальное время для всех, кто любит бразильский футбол. Трудно найти силы, чтобы смотреть матчи. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, в которой нет достойных уважения лидеров, а есть лишь средние игроки.

Я слежу за футболом с детства, задолго до того, как задумался о том, чтобы стать игроком, и никогда не видел такой плохой ситуации, как сейчас. Не хватает любви к футболке, не хватает решимости и самого главного - футбола.

Повторяю: наше выступление было одним из худших, которые я когда-либо видел. Позор. Вот почему я завязываю с этим. Я не собираюсь смотреть матчи Кубка Америки и праздновать победы", - написал он в Instagram.

Роналдиньо рассказал, что критика сборной Бразилии была частью рекламной кампании.

"Я бы никогда не отказался от бразильского футбола, никогда. И я бы никогда не сказал тех вещей, которые вы видели...

На самом деле, эти слова исходили от настоящих бразильских болельщиков, это реальные комментарии, которые я видел в интернете... Представьте, что вы слышите такие сообщения перед игрой? Ты не можешь, твоя мотивация падает...

Поддержка болельщиков имеет огромное значение для игрока, я знаю, что говорю.

Ребята, сейчас нашим парням нужна поддержка. Чем больше уверенности мы покажем, тем больше уверенности будет у них на поле.

Именно поэтому я присоединился к рекламной кампании, чтобы поддержать команду. Мы просим всех фанатов присылать сообщения поддержки во время Кубка Америки", - говорится во втором его посте.

Напомним, 48-й розыгрыш Кубка Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.

Метки:
Роналдиньо Бразилия Футбол

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