Появился рейтинг лучших бразильских футболистов в истории

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©instagram.com/ronaldinho

Британское издание FourFourTwo опубликовало десятку лучших бразильских футболистов за всю историю. Данный рейтинг возглавил легендарный нападающий Пеле, передают Vesti.kz.

Интересно, что в список попали пять игроков атаки и пять игроков средней линии.

Топ-10 лучших бразильских футболистов по версии FourFourTwo:

1. Пеле (нападающий);
2. Роналдо (нападающий);
3. Гарринча (нападающий);
4. Роналдиньо (полузащитник);
5. Ромарио (нападающий);
6. Ривалдо (нападающий);
7. Зико (полузащитник);
8. Сократес (полузащитник);
9. Жаирзиньо (полузащитник);
10. Кака (полузащитник).

Метки:
Пеле Роналдо Роналдиньо Кака Бразилия Футбол
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