Появился рейтинг лучших бразильских футболистов в истории

Британское издание FourFourTwo опубликовало десятку лучших бразильских футболистов за всю историю. Данный рейтинг возглавил легендарный нападающий Пеле, передают Vesti.kz.

Интересно, что в список попали пять игроков атаки и пять игроков средней линии.

Топ-10 лучших бразильских футболистов по версии FourFourTwo:

1. Пеле (нападающий);

2. Роналдо (нападающий);

3. Гарринча (нападающий);

4. Роналдиньо (полузащитник);

5. Ромарио (нападающий);

6. Ривалдо (нападающий);

7. Зико (полузащитник);

8. Сократес (полузащитник);

9. Жаирзиньо (полузащитник);

10. Кака (полузащитник).