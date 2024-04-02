Появился неожиданный вариант для Хави после ухода из "Барселоны"

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Наставник каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес может возглавить "Аякс" после ухода из клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, руководство клуба из Амстердама рассматривает кандидатуру Хави на пост главного тренера в связи с его уходом из "Барселоны". Ранее Хави заявил, что покинет "сине-гранатовых" по окончании сезона.

Отметим, что главный тренер нидерландского клуба Джон ван'т Схип сообщил, что покинет "Аякс" 30 июня. Амстердамцы по итогам 27-ми туров набрали 44 очка и занимают чтвертое место в Эредивизии.

"Барселона", набрав 67 очков после 30-ти туров занимает второе место в Ла Лиге.

Метки:
Барселона Нидерланды

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