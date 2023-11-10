Появились тревожные новости о будущем Неймара в Саудовской Аравии

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 13:22
©"Аль-Хиляль"

Саудовский "Аль-Хиляль" может приостановить контракт с бразильским форвардом Неймаром, сообщают Vesti.kz.

Недавно Неймар был прооперирован после повреждения передней крестообразной связки левого колена и разрыва мениска.

Неймар получил серьезную травму 17 октября в матче Бразилии с Уругваем (0:2) в рамках южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Восстановление звездного форварда может составить около десяти месяцев. По информации AS саудовский клуб рассматривает вариант разорвать контракт с бразильцем.

31-летний Неймар стал игроком "Аль-Хиляля" в августе, перейдя из "Пари Сен-Жермена". Сумма сделки составила 90 миллионов евро, а контракт с новым клубом был подписан до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон. С того момента он успел провести только три матча в чемпионате Саудовской Аравии и отметиться двумя результативными передачами.

Метки:
Неймар Саудовская Аравия Травма

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:22
Мировой футбол
Появились тревожные новости о будущем Неймара в Саудовской Аравии
Сегодня , 10:25
Мировой футбол
Зидан восхитился Месси и назвал его главную особенность
Сегодня , 08:30
Мировой футбол
"Если не считать Диего Марадону". Месси назвал футболиста, которым восхищается
Сегодня , 00:03
Мировой футбол
Месси сделал признание о Марадоне
Вчера , 22:13
Мировой футбол
Мбаппе назвали придурком и посоветовали держать язык за зубами
Вчера , 20:17
Мировой футбол
Месси провел прощальный ужин с игроками "Интер Майами"
Вчера , 11:12
Мировой футбол
Итоги "Золотого мяча"-2023 признали несправедливыми и лишили Месси награды
Вчера , 10:29
Мировой футбол
Криштиану Роналду "отрекся" от "Золотого мяча"
Вчера , 09:05
Мировой футбол
Ограбивший дом Роналду босс мафии объяснил, почему не тронул особняк Месси
8 ноября, 20:23
Мировой футбол
Звезда "Манчестер Юнайтед" заинтересовал клубы из Саудовской Аравии. Известны подробности
© 2008 - 2023 ТОО «EML»