Появились тревожные новости о будущем Неймара в Саудовской Аравии

Саудовский "Аль-Хиляль" может приостановить контракт с бразильским форвардом Неймаром, сообщают Vesti.kz.

Недавно Неймар был прооперирован после повреждения передней крестообразной связки левого колена и разрыва мениска.

Неймар получил серьезную травму 17 октября в матче Бразилии с Уругваем (0:2) в рамках южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Восстановление звездного форварда может составить около десяти месяцев. По информации AS саудовский клуб рассматривает вариант разорвать контракт с бразильцем.

31-летний Неймар стал игроком "Аль-Хиляля" в августе, перейдя из "Пари Сен-Жермена". Сумма сделки составила 90 миллионов евро, а контракт с новым клубом был подписан до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон. С того момента он успел провести только три матча в чемпионате Саудовской Аравии и отметиться двумя результативными передачами.