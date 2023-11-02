Появились новости о Неймаре

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Вчера 22:46
©instagram.com/neymarjr

Нападающего саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии по футболу Неймара успешно прооперировали, сообщают Vesti.kz

Неймар получил серьезную травму 17 октября в матче Бразилии с Уругваем (0:2) в рамках южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Форвард получил разрыв передней крестообразной связки и мениска левого колена.

По информации tntsports.com, сегодня, 2 ноября, он в Белу-Оризонти перенес операцию, которую проводил доктор Родриго Ласмар.

Отметим, что "Аль-Хиляль" хотел прооперировать его в Париже, но Неймар попросил, чтобы его оперировал Ласмар в Бразилии. В итоге врач был нанят арабским клубом для проведения операции. Прибыв в Белу-Оризонти, Неймар сразу же направился в ту самую больницу, где ему делали операцию пять лет назад.

Ласмар также является врачом сборной Бразилии и в 2018 году оперировал Неймара, когда тот получил повреждение правой стопы.

31-летний Неймар стал игроком "Аль-Хиляля" в августе, перейдя из "Пари Сен-Жермена". Сумма сделки составила 90 миллионов евро, а контракт с новым клубом был подписан до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон. С того момента он успел провести только три матча в чемпионате Саудовской Аравии и отметиться двумя результативными передачами.

Метки:
Неймар Бразилия Саудовская Аравия

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