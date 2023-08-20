Поступок Месси после завоевания первого трофея в США восхитил болельщиков

Аргентинский футболист Лионель Месси совершил красивый поступок после завоевания первого трофея с американским "Интер Майами", передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в финале Кубка североамериканских лиг "Интером" был побежден "Нэшвилл". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а серию пенальти лучше исполнила команда аргентинского нападающего - 10:9.

Месси забил в основное время и в серии пенальти, но, пожалуй, лучшим моментом отметился на церемонии награждения. Отметим, что сразу после переезда в Майами Лионель получил капитанскую повязку, но когда команде вручали трофей, он попросил предыдущего капитана ДеАндре Йедлина поднять трофей вместо него.

В итоге футболисты подняли кубок одновременно.

В общей сложности для аргентинца этот трофей стал 44-м в карьере на уровне клубных турниров и сборных. По этому показателю он вышел на первое место, обойдя бразильского защитника Дани Алвеса, уже завершившего свою карьеру.