Поигравший с Роналду и Месси чемпион мира получил заманчивое предложение

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©instagram.com/angeldimariajm/

36-летний аргентинский нападающий "Бенфики" Анхель ди Мария получил предложение от клуба из Саудовской Аравии, передает Vesti.kz со ссылкой на Geglobo.

В данный момент он выступает за португальскую "Бенфику". Действующий контракт аргентинца истекает по окончании сезона. В его услугах заинтересованы "Росарио Сентраль" из Аргентины, а также клубы из МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.

Отметим, что ди Мария перебрался в "Бенфику" летом прошлого года из итальянского "Ювентуса" на правах свободного агента. В активе футболиста 15 голов и 12 результативных передач в 40 матчах за сезон.

Роналду и Месси пригласили в один клуб

В 2022 году он вместе с Лионелем Месси, который выступает в чемпионате МЛС за "Интер Майами" стал чемпионом мира. Также Анхель несколько лет играл вместе с португальцем Криштиану Роналду из саудовского "Аль-Насра" играл за мадридский "Реал".

Помимо своего родного клуба "Росарио Сентраль", ди Мария играл за ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

 

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