Защитник "Галатасарая" Маркао получил 8-матчевую дисквалификацию, передает Федерация футбола Турции.

Он наказан за драку со своим одноклубником Керемом Актюркоглу, которая произошла во время матча чемпионата страны с "Гиресунспором" (2:0) несколько дней назад.

Напомним, что скандал произошел на 63-й минуте встречи. Во время перепалки турок жестом велел бразильцу замолчать, после чего получил от того несколько ударов лбом и руками по лицу.

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