Защитник "Галатасарая" подрался с одноклубником во время матча и был удален

Курьезный случай произошел в матче первого тура турецкой Суперлиги, в котором новичок чемпионата "Гиресунспор" принимал на своем поле "Галатасарай".

На 63-й минуте игры бразильский защитник гостей Маркао вступил в перепалку со своим одноклубником – турецким полузащитником Керемом Актюркоглу. Турок жестом велел бразильцу замолчать, после чего получил от того несколько ударов лбом и руками по лицу.

Galatasaray'da futbolcular birbirine girdi.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atan Marcao, kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/98NLQu1jFo — Karşı Gazete (@KarsiGazete) August 16, 2021

Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, показав Маркао прямую красную карточку, тем самым уровняв составы команд. Актюркоглу был заменен.

Согласно регламенту чемпионата Турции, Маркао грозит от пяти до десяти матчей дисквалификации, так как эпизод будет классифицироваться как нападение на игрока.

Тренер "Галатасарая" Фатих Терим отреагировал на драку между игроками своей команды. "Касательно произошедшего, то клуб сделает все так, как считает нужным. Маркао извинится перед Актюркоглу и остальной командой за свое поведение", - цитирует специалиста Goal.com.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Галатасарая".

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