Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Партнер Роналду по сборной не доехал до "Барселоны": его покупает саудовский клуб за 55 миллионов евро

Партнер Роналду по сборной не доехал до "Барселоны": его покупает саудовский клуб за 55 миллионов евро
©instagram.com/rubendsneves

Саудовский "Аль-Хиляль" договорился с английским "Вулверхэмптоном" о покупке Рубена Невеша. Сумма сделки составит 55 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

У него оставался год контракта с "Вулверхэмптоном".

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сейчас стороны обсуждают условия личного контракта, после чего сделка будет официально закрыта.

"Аль-Хиляль" также надеется подписать контракт с сенегальским защитником "Челси" Калиду Кулибали.

Ранее отмечалось, что Невеш согласовал условия контракта с "Барселоной", но главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес решил не подписывать полузащитника сборной Португалии.

26-летний Невеш провел 35 матчей за "Вулверхэмптон" в минувшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Саудовская Аравия Барселона Ла Лига АПЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика

Реклама

Новости
Сегодня , 13:32
Мировой футбол
©instagram.com/rubendsneves Партнер Роналду по сборной не доехал до "Барселоны": его покупает саудовский клуб за 55 миллионов евро
Сегодня , 12:07
Мировой футбол
©ФК "Барселона" Альба и Бускетс воссоединились с Месси
Сегодня , 07:54
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси прокомментировал свой переход в "Интер Майами"
Вчера , 22:37
Мировой футбол
©twitter.com/WeAreMessi "Не осталось больше ничего". Месси прокомментировал уход из ПСЖ
Вчера , 19:41
Мировой футбол
©ПСЖ "Конкуренция перестанет быть интересной". В УЕФА сделали заявление о потолке зарплат
Вчера , 18:59
Мировой футбол
©twitter.com/hazardeden10/ Игрок "Реала" готов присоединится к казахстанцу в европейском клубе
Вчера , 18:35
Мировой футбол
©twitter.com/Cristiano В УЕФА раскритиковали клубы из Саудовской Аравии за трансферную активность
Вчера , 17:43
Мировой футбол
©twitter.com/JordiAlba Экс-ветеран "Барселоны" стал одноклубником Месси - источник
Вчера , 15:00
Мировой футбол
©UEFA В сборной Италии высказались о победе на ЧМ-2026
Вчера , 12:30
Мировой футбол
©ФК "Челси" Канте прошел медобследование в новом клубе
Вчера , 09:30
Мировой футбол
©Twitter/TomasRosolino Одноклубник Алипа дебютировал за сборную Бразилии после получения российского паспорта
Вчера , 07:45
Мировой футбол
©ФК "Челси" "Челси" расторг контракт с игроком, которого купил за 40 миллионов евро
Вчера , 07:15
Мировой футбол
©UEFA Роналду помог сборной Португалии одержать разгромную победу
17 июня, 23:50
Мировой футбол
©instagram.com/psg Забивший 62 гола вратарь разозлился на слова Мбаппе
17 июня, 22:55
Мировой футбол
©ФК "Барселона" Объявивший об уходе из "Барселоны" защитник может стать одноклубником Месси
17 июня, 19:47
Мировой футбол
©instagram.com/psg ПСЖ собирается провернуть грандиозный трансфер с участием Мбаппе
17 июня, 09:40
Мировой футбол
© Еще один топ-футболист собирается к Роналду
16 июня, 21:43
Мировой футбол
©twitter.com/Cristiano Роналду назвал трансферную цель для "Аль-Насра"
16 июня, 21:18
Мировой футбол
©twitter.com/OfficialZZidane Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской карьере
16 июня, 20:21
Мировой футбол
©instagram.com/josko_gvardiol "Манчестер Сити" достиг прогресса в переговорах о трансфере призера ЧМ-2022
16 июня, 15:48
Мировой футбол
©twitter.com/KMbappe Мбаппе собрался выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
16 июня, 14:20
Мировой футбол
©instagram.com/zinchenko Украинец Зинченко сделал неожиданное заявление об экс-капитане сборной России
16 июня, 14:05
Мировой футбол
©ФК ПСЖ История с преемником Месси в ПСЖ получила продолжение
16 июня, 13:43
Мировой футбол
©instagram.com/esmuellert Лидер "Баварии" отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии
16 июня, 10:20
Мировой футбол
©instagram.com/wcarvalho14 Звезда сборной Португалии хочет перейти в клуб Роналду в Саудовской Аравии
16 июня, 09:17
Мировой футбол
©corrieredellosport.it Уволенный Роналду тренер возглавил европейский топ-клуб
15 июня, 21:35
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi ПСЖ выбрал нового звездного нападающего после ухода Месси
15 июня, 19:35
Мировой футбол
©twitter.com/imessi Месси забил самый быстрый гол в карьере
15 июня, 16:46
Мировой футбол
©ФК "Барселона" Роналдо ответил, заслуживает ли Месси получить "Золотой мяч"
15 июня, 14:08
Мировой футбол
©ПСЖ ПСЖ готов раскошелиться ради борьбы с "Реалом" за нападающего

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus