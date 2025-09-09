Организаторы "Золотого мяча" продолжают готовиться к церемонии вручения самой престижной награды в мире футбола и рассказали, кто будет проводить мероприятие в этом году, передают Vesti.kz.

Когда и где пройдет церемония "Золотой мяч" - 2025

Гала вечер пройдет 22 сентября в Париже (Франция). Организаторы премии сообщили, что ведущими церемонии будут бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит и британская журналистка Кейт Скотт.

Гуллит в составе "Милана" дважды становился победителем Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов), три раза выиграл чемпионат Италии, вместе с "Челси" завоевал Кубок Англии. В составе сборной Нидерландов он стал чемпионом Европы в 1988 году, а в 1987‑м получил "Золотой мяч".

Завершилось голосование за "Золотой мяч" - 2025

Отметим, что период, который был отведён на голосование, уже завершился. Таким образом, победитель уже выбран, однако его будет объявлено только 22 сентября.

В голосовании приняли участие журналисты из 100 стран по рейтингу ФИФА. Каждый журналист выбрал 10 футболистов по порядку. В зависимости от этого порядка тот или иной футболист получит определённое количество баллов. Кто наберёт больше баллов, тот и выиграет "Золотой мяч".

Фаворитами в борьбе за "Золотой мяч" в 2025 году считаются Усман Дембеле (ПСЖ), Ламин Ямаль ("Барселона"), Ашраф Хакими (ПСЖ), Рафинья ("Барселона") и Витинья (ПСЖ).

Официально выбран победитель "Золотого мяча"-2025

"Золотой мяч" — ежегодная награда, вручаемая лучшему футболисту календарного года по версии France Football и L’Equipe.