Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг футбольных клубов с самой высокой средней посещаемостью домашних матчей в сезоне-2026/2027, передают Vesti.kz.

Лидером списка стала дортмундская "Боруссия", собирающая на своих играх в среднем 81 365 зрителей.

Вторую позицию занял миланский "Интер" - его матчи посещают 75 214 болельщиков. Совсем немного итальянскому клубу уступает мюнхенская "Бавария", домашние игры которой в среднем собирают 75 тысяч зрителей.

В первую пятёрку также вошли итальянский "Милан" (74 545) и мадридский "Реал" (73 614).

Топ-10 клубов мира по средней посещаемости в сезоне-2026/2027:

"Боруссия" Дортмунд (Германия) — 81 365 зрителей."Интер" (Италия) — 75 214."Бавария" (Германия) — 75 000."Милан" (Италия) — 74 545."Реал" Мадрид (Испания) — 73 614."Манчестер Юнайтед" (Англия) — 72 395."Атлетико" Мадрид (Испания) — 66 268."Рома" (Италия) — 65 728."Фламенго" (Бразилия) — 64 711."Бетис" (Испания) — 63 309.

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