Определён лучший футболист мира: Беллингем – 2-й, Кейн – 5-й, а Мбаппе – 6-й

Издание ESPN представило рейтинг 10 лучших футболистов мира на данный момент, передают Vesti.kz.

Автор списка Райан О`Хэнлон руководствовался следующим критерием: если добавить игрока в среднестатистическую команду, вышедшую в 1/8 финала Лиги чемпионов, насколько повысятся ее шансы на победу в турнире? При этом травмированные футболисты не рассматривались.

В итоге первое место в рейтинг занял 19-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

На второй строчке расположился полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Замкнул тройку лучших вингер мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе.

Топ-10 лучших игроков мира по версии ESPN выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль ("Барселона").Джуд Беллингем ("Реал").Майкл Олисе ("Бавария").Рафинья ("Барселона").Харри Кейн ("Бавария").Килиан Мбаппе ("Реал").Деклан Райс ("Арсенал").Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").Педри ("Барселона").Витинья ("ПСЖ").

Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й