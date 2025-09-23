Определился лучший форвард 2025 года

Нападающий "Арсенала" Виктор Дьёкереш стал обладателем Трофея Герда Мюллера, который вручается лучшему бомбардиру года, сообщают Vesti.kz.

Швед провёл феноменальный прошлый сезон в лиссабонском "Спортинге", выиграв чемпионат и Кубок Португалии. В 52 матчах за клуб он отличился 54 голами и сделал 13 результативных передач.

В женской номинации награду завоевала форвард "Барселоны" Эва Пайор. Польская футболистка оформила требл на внутренней арене - победила в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также дошла с каталонками до финала Лиги чемпионов. Её статистика впечатляет: 47 голов и 19 ассистов в 62 матчах.