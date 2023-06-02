Определились все пары 1/4 финала МЧМ-2023 по футболу

Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2023 по футболу. Турнир проходит в Аргентине, сообщают Vesti.kz.

Результаты 1/8 финала:

Гамбия - Уругвай 0:1;

Англия - Италия 1:2;

Аргентина - Нигерия 0:2;

Бразилия - Тунис 4:1;

Колумбия - Словакия 5:1;

Узбекистан - Израиль 0:1;

Эквадор - Южная Корея 2:3;

США - Новая Зеландия 4:0.

В 1/4 финала сыграют:

США - Уругвай;

Израиль - Бразилия;

Колумбия - Италия;

Южная Корея - Нигерия.

Отметим, что матч за третье место и финал состоятся 11 июня.