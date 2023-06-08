"Они обезумели". Стало известно о реакции клуба Саудовской Аравии на переход Месси в "Интер Майами"

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Сегодня 10:06
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У клубе Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" были шокированы переходом аргентинца Лионеля Месси в "Интер Майами". Об этом в своем твиттере рассказала журналистка Хелена Кондис Эдо, сообщают Vesti.kz.

"Аль-Хиляль" предпринял последнюю попытку подписать Месси в последнюю минуту. Из Саудовской Аравии ему предлагали 1,5 миллиарда евро на три года. Они обезумели, когда увидели, что Месси выбрал "Майами"… Это последнее, что пришло ко мне из Саудовской Аравии", - написала журналистка.

Напомним, Месси объявил о своем уходе из парижского ПСЖ и решении продолжить карьеру в американской лиге МЛС. Также его хотела подписать испанская "Барселона".

В минувшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия США Футбольные трансферы

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