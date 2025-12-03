"Он не умеет играть в футбол". Экс-игрок "Реала" разнёс Криштиану Роналду

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано в очередной раз раскритиковал звезду "Аль-Насра" и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Резкая цитата Кассано

В своём заявлении экс-игрок "Реала" подчеркнул, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" всегда думал только о голах, а не об игре команды:

"Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Он может забить 3000 голов — мне плевать. Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович, Суарес — они умели взаимодействовать с командой. Они делали многое, в отличие от Роналду, для которого всегда была важна только цель — забить", — цитирует слова Кассано PurelyFootball.

По словам итальянца, именно командные качества отличают великих нападающих от тех, кто ориентирован исключительно на результативность.

Кто такой Антонио Кассано

Антонио Кассано — один из самых ярких, но противоречивых нападающих своего поколения. За карьеру он выступал за "Рому", "Реал Мадрид", "Сампдорию", "Интер", "Милан" и "Парму", а также провёл 39 матчей за сборную Италии, став финалистом Евро-2012. Кассано известен своим прямым характером и резкими высказываниями в адрес звёзд футбола.

Статистика Роналду в текущем сезоне

В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл 12 матчей за "Аль-Наср", забил 11 голов и отдал две результативные передачи.