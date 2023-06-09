Объявлена дата вручения "Золотого мяча"

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Сегодня 15:30
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Стала известна дата проведения ежегодной церемонии вручения футбольной награды "Золотой мяч", сообщает корреспондент Vesti.kz. Она присуждается лучшему футболисту календарного года журналом France Football.

Мероприятие состоится 30 октября 2023 года в театре "Шатле" в Париже.

6 сентября будут объявлены имена 30 мужчин и 20 женщин, номинированных на "Золотой мяч". В этот же день будут названы десять претендентов на награду Яшина, которая присуждается лучшему вратарю года, а также десять номинантов на Трофей Копа, вручаемый лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

Номинанты на награду имени Сократеса за общественную деятельность футболистов будут объявлены 7 июля.

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Метки:
Футбол

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