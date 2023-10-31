Объявлен лучший вратарь мира 2023 года

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Голкипер английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, был удостоен награды имени Льва Яшина, которую получает лучший голкипер года, сообщают Vesti.kz.

Аргентинец отмечен на церемонии вручения "Золотого мяча" 2023.

В 2022 году Мартинес в составе сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира в Катаре. В финальном матче аргентинцы одержали победу над сборной Франции со счетом 3:3 (пенальти 4:2). Мартинес был признан лучшим голкипером турнира.

В текущем сезоне Мартинес сыграл в 13 матчах в различных турнирах, пропустив 17 голов и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Метки:
Аргентина Чемпионат мира по футболу

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