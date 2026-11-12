Авторитетное издание Goal представило предварительный рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч" в 2027 году, передают Vesti.kz.

Первую строчку списка занял испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Второе место досталось французскому нападающему мадридского "Реала" Килиану Мбаппе. Замкнул тройку ещё один игрок каталонского клуба - бразильский нападающий Рафинья.

Действующий обладатель "Золотого мяча" англичанин Харри Кейн из мюнхенской "Баварии" расположился на четвёртой строчке. Десятку замкнул прошлогодний победитель - француз Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермена".

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" — 2027 по версии Goal:

Ламин Ямаль ("Барселона")Килиан Мбаппе ("Реал")Рафинья ("Барселона")Харри Кейн ("Бавария")Дезире Дуэ (ПСЖ)Витинья (ПСЖ)Майкл Олисе ("Бавария")Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")Деклан Райс ("Арсенал")Усман Дембеле (ПСЖ)

Таким образом, в первой десятке оказались по три игрока "Барселоны" и ПСЖ.

Рейтинг отражает предварительные ожидания экспертов, а окончательные расклады будут зависеть от выступлений игроков в оставшейся части сезона.

Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"