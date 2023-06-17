Объявивший об уходе из "Барселоны" защитник может стать одноклубником Месси

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Вчера 22:55
©ФК "Барселона"

Испанский защитник Жорди Альба, покинувший "Барселону", может продолжить карьеру в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, "Интер Майами" работает над тем, чтобы как можно скорее подписать с ним контракт.

При этом у Жорди Альбы есть и другие варианты. Сообщается об интересе к нему со стороны мадридского "Атлетико", "Интера" и "Милана". Есть у него предложение из Саудовской Аравии. В ближайшее время 34-летний игрок планирует определиться относительно своего будущего.

Отметим, что ранее "Интер Майами" объявил о переходе 35-летнего Лионеля Месси из "Пари Сен-Жермена".

Жорди Альба выступал за "Барселону" с 2012 года. В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 24 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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Метки:
Месси Лионель Барселона США

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