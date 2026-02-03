Авторитетное издание Goal обновило рейтинг претендентов на "Золотой мяч" и включило в него вингера "Барселоны" Рафинью, сообщают Vesti.kz.

Бразильский футболист оказался в топ-10 кандидатов на награду лучшему игроку мира в 2026 году. При этом лидером обновлённого списка по версии Goal по-прежнему считается нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн.

Рейтинг ежегодно публикуется в преддверии вручения приза от France Football и отражает текущую форму и влияние игроков на результаты своих команд.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч":

Харри Кейн ("Бавария").Килиан Мбаппе ("Реал");Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");Ламин Ямаль ("Барселона");Майкл Олисе ("Бавария");Витинья (ПСЖ);Деклан Райс ("Арсенал");Луис Диас ("Бавария");Рафинья Диас ("Барселона");Лионель Месси ("Интер Майами").