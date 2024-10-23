Обнародована невероятная зарплата Криштиану Роналду

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

39-летний форвард сборной Португалии зарабатывает 263 миллиона евро в год, из которых 60 миллионов – это доходы от рекламы. Об этом информирует Al Sharq News со ссылкой на исследования Bloomberg и Forbes.

На втором месте располагается Неймар из "Аль-Хиляля" с общим доходом в 102 миллиона евро в год, из которых 74 миллиона - это его зарплата в клубе.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков Саудовской Аравии форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема - 96 милллиона евро в год (92 миллиона - зарплата, еще 4 миллиона – доход от рекламы).

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На четверкой строчке находится одноклубник Роналду - Садьо Мане, зарабатывающий 48 миллиона евро в год.

Из игроков, приехавших в саудовскую лигу летом, самая большая зарплата у Айвена Тоуни – "Аль-Ахли" платит форварду сборной Англии 23 миллиона евро в год.

По 15 миллионов евро зарабатывают Жоау Канселу ("Аль-Хилаль") и Мусса Диаби ("Аль-Иттихад"), к этой сумме близок и оклад защитника "Аль-Насра" Мохамеда Симакана.

Бывший защитник "Реала" Начо и экс-форвард "Арсенала" и "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг зарабатывают в "Аль-Кадисии" по 10 миллионов евро в год.

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