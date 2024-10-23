Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением о том, кто станет обладателем "Золотого мяча" в 2024 году, сообщают Vesti.kz.

По словам хорвата, фаворитом на награду лучшему футболисту года является его одноклубник - Винисиус Жуниор.

"Винисиус определенно близок к получению "Золотого мяча". Посмотрите, как он играл в прошлом сезоне, как показывает себя в этом. Он точно заслуживает награду", - приводит слова Модрича AS.

В сезоне‑2023/24 Винисиус с "Реалом" выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 39 матчах нападающий забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Контракт Винисиуса с "Реалом" рассчтитан до лета 2027 года.

Стал известен обладатель "Золотого мяча"-2024

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Хорват является самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба. Он шесть раз выигрывал со "сливочными" Лигу чемпионов, а также "Золотой мяч".

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