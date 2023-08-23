Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Новый тренер "Аль-Насра" рассказал о роли Роналду при его назначении

Новый тренер "Аль-Насра" рассказал о роли Роналду при его назначении
©instagram.com/alnassr/

Главный тренер "Аль-Насра" Луиш Каштру рассказал о том, причастен ли Криштиану Роналду к его назначению в саудовском клубе, сообщают Vesti.kz.

Каштру возглавил "Аль-Наср" в июле этого года. На этом посту он сменил французского специалиста Руди Гарсию. Последним, как сообщалось, был недоволен Роналду.

"Я не могу подтвердить теорию о том, что Роналду хотел, чтобы я стал тренером. Он никогда не говорил мне об этом, и это не данность", - слова Каштру приводит A Bola.

Прошлый чемпионат Саудовской Аравии под руководством Гарсии "Аль-Наср" завершил на втором месте.

Новый чемпионат "Аль-Наср" при Каштру начал с двух поражений. Роналду принял участие в одном матче, но результативными действиями не отметился.

Вторую игру Криштиану пропустил из-за травмы, полученной в финале Кубка арабских чемпионов против "Аль-Хиляля". В той игре Роналду оформил дубль и завоевал первый трофей с саудовским клубом.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. За это время португалец провел за саудовский клуб 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал два результативных паса.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus