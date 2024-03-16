Новый рекорд Роналду помог "Аль-Насру" в матче против старых противников из Англии

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Сегодня 10:06
©ФК "Аль-Наср"

Португальский форвард Криштиану Роналду принес победу "Аль-Насру" в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Ахли", передает Vesti.kz.

На 68-ой минуте матча нападающий смог реализовать свой 21-ый пенальти подряд. Этот гол стал для Роналду 751-м на клубном уровне (879-м с учетом сборной Португалии). Таким образом он обновил свой же рекорд. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Аль-Насра". Этот результат позволил сократить отставание от лидирующего "Аль-Хиляля" до девяти очков, однако у последних есть игра в запасе.

Стоит отметить, что в составе "Аль-Ахли" выступают бывшие звезды АПЛ - Рияд Марез и Роберто Фирмино.

Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.

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