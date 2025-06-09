Авторитетный портал Goal представил свежий рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч"-2025, сообщают Vesti.kz.

В представленном на следующий день после финала Лиги наций фаворит остался прежним. Лидирует Усман Дембеле из ПСЖ, продолжающий впечатлять как на клубном, так и на международном уровне.

Следом за ним - без изменений: юный гений Ламин Ямаль, бразилец Рафинья, стабильный Салах и звезда французов Килиан Мбаппе.

После триумфа Португалии в Лиге наций и успешного сезона с ПСЖ резко поднялись Витинья (6-е место) и Нуну Мендеш (7-е).

В десятку лучших также вошли Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Ашраф Хакими - каждый из них провел яркий сезон и остается в числе элиты мирового футбола.

Напомним, действующим обладателем трофея является испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри. А наибольшее количество наград на счету аргентинца Лионеля Месси, который восемь раз получал приз.



