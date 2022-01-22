Новый клуб Яна Вороговского обыграл аутсайдера чемпионата

"Моленбек", который арендовал у "Кайрата" футболиста сборной Казахстана Яна Вороговского, переиграл "Ломмель" в рамках 17-го тура первого дивизиона Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Брюсселе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами отметились Николас Ромменс (44-я минута, пенальти) и Кевин Нзузи Мата (88-я).

Благодаря этому успеху "Моленбек" набрал 26 очков и закрепился на втором месте в таблице, тогда как "Ломмель" с 16 баллами расположился на предпоследней, седьмой строчке. Вороговский, присоединившийся к новой команде на днях, не попал в заявку на игру.

По данным портала Transfermarkt, 25-летний защитник арендован до 30 июня. Его контракт с "Кайратом" рассчитан до 2024 года.