Новый клуб для Аймбетова: игрок сделал заявление

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Сегодня 19:21
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Нападающий "Аданы Демирспор" и сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов прокомментировал интерес со стороны азербайджанских клубов, передают Vesti.kz.

В частности, его имя связывали с "Нефтчи".

"Я читал об интересе ко мне азербайджанских клубов. Точнее видел такие новости в социальных сетях. Но, честно говоря, мой агент мне ничего об этом не говорил. Поэтому с моей стороны было бы неправильно что-то говорить. В любом случае, я знаю азербайджанские клубы и имею информацию о вашем чемпионате. Время покажет, как будет дальше", - приводит его слова Sportal.az.

Контракт Аймбетова с командой "Адана Демирспор", в которую он перешел в начале года, рассчитан до 30 июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон. В турецкой Суперлиге он успел провести 9 матчей и забить 1 гол. 

В его карьере также были "Астана", "Крылья Советов", "Кайрат" и "Актобе".

Метки:
Аймбетов Абат Адана Демирспор ФК Казахстанцы за границей Футбол Азербайджан

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