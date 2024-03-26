Новичок "Реала" на примере Роналду рассказал, что важнее таланта

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 10:15
©instagram.com/cristiano/

Нападающий "Палмейраса" и сборной Бразилии по футболу Эндрик рассказал о своем отношении к бывшему форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

"Я больше, чем на кого-либо другого, обращал внимание на Криштиану. Не только в его выдающихся матчах, но и в том, как усердно он тренировался, и в том, что другие говорили о его мышлении. От него я узнал, что упорная работа даже важнее таланта. Однажды я надеюсь познакомиться с ним поближе. Даст бог, у меня все будет хорошо в "Реале" и в моей карьере, и… Криштиану приедет ко мне!", - приводит слова Эндрика theplayerstribune.

Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком "Палмейраса", однако этим летом он перейдет в "Реал". В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.

Криштиану Роналду вернется в "Реал". Подробности

39-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе "сливочных" он выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Сейчас он играет за "Аль-Наср". В этом сезоне Роналду провел за саудовский клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Реал Мадрид Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:33
Мировой футбол
Чемпион мира и партнер Месси получил смертельные угрозы. Подробности
Сегодня , 11:00
Мировой футбол
Напарник Неймара повторил печальную судьбу казахстанских футболистов
Сегодня , 10:45
Мировой футбол
В Китае футбольных чиновников приговорили к тюрьме за взятки
Сегодня , 10:15
Мировой футбол
Новичок "Реала" на примере Роналду рассказал, что важнее таланта
Сегодня , 08:30
Мировой футбол
Месси упал в цене
Вчера , 21:45
Мировой футбол
На радость Месси! Роналду "опозорился" в Cаудовской Аравии
Вчера , 14:30
Мировой футбол
Футболист умер в 24 года на тренировке. Названа причина смерти
Вчера , 13:30
Мировой футбол
Звезда "Барселоны" раскрыл правду о соперничестве Месси с Роналду
Вчера , 12:30
Мировой футбол
Тренер "Интер Майами" списал поражение на Месси
Вчера , 07:55
Мировой футбол
Моуринью назвал человека, с которым больше не хочет работать
© 2008 - 2024 ТОО «EML»