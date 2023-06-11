Неймару сделали предложение на 200 миллионов евро

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" хочет подписать бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника CBC Sports, представители саудовского клуба прибыли в Париж, чтобы договориться о переходе игрока. Отмечается, что клуб предложит парижанам 45 миллионов евро за трансфер игрока, а самому бразильцу 200 миллионов. Сам ПСЖ будет рад любым предложениям по Неймару.

Неймар в прошедшем сезоне провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в 70 миллионов..