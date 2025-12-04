Неймар впервые за 3,5 года оформил хет-трик и устроил разгром в одиночку

Нападающий "Сантоса" Неймар устроил настоящее шоу в матче 37-го тура чемпионата Бразилии, оформив хет-трик в победной игре против "Жувентуде" — 3:0, сообщают Vesti.kz.

Как информирует "Чемпионат", для 33-летней звезды это первый матч с тремя голами за последние три с половиной года.

Предыдущий хет-трик Неймар сделал ещё 9 апреля 2022 года, когда в составе ПСЖ трижды поразил ворота "Клермона". Теперь же форвард продлил свою голевую серию до трёх матчей подряд, забив пять мячей за этот отрезок. В нынешнем сезоне он провёл 29 встреч за "Сантос" во всех соревнованиях, отметившись 11 голами и четырьмя ассистами.

Напомним, ранее появились сообщения о повреждении мениска левого колена, из-за которого Неймар якобы мог пропустить концовку сезона и не выйти на поле до 2026 года. Позже сам футболист успокоил болельщиков, заявив, что травма не столь серьёзна.