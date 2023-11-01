Неймар узнал плохие новости после полученной травмы

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Сегодня 16:52
©ФК "Аль-Хиляль"

Форвард "Аль-Хиляля" Неймар не сможет выйти на поле в текущем сезоне, сообщают Vesti.kz.

Как информирует Globo, бразильцу потребуется около десяти месяцев на восстановление после операции на колене.

Травма бразильского футболиста произошла 17 октября во время матча отборочного раунда чемпионата мира-2026 против Уругвая. У него был выявлен разрыв крестообразной связки и разрыв мениска. Ожидается, что операция пройдет в ближайший четверг.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в августе, перейдя из ПСЖ за 90 миллионов евро. С тех пор он сыграл пять матчей за саудовский клуб, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Метки:
Неймар Травма Саудовская Аравия

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