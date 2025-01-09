Неймар удивил зарплатой за 42 минуты на поле

Стало известно, сколько заработал 32-летний нападающий сборной Бразилии Неймар за два матча в составе "Аль-Хиляля" в 2024 году, передают Vesti.kz.

По информации Footmercato, Неймар заработал 101 миллион евро, проведя за саудовский клуб в общей сложности 42 минуты.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из "Пари Сен-Жермена" в 2023 году за 90 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон.

С того момента он сыграл всего три матча в чемпионате Саудовской Аравии и отдал две голевые передачи.

Также в его карьере были "Барселона" и "Сантос". После этапа карьеры в ПСЖ бразилец хотел вернуться в каталонский клуб, но бывший главный тренер "сине-гранатовых" Хави не захотел его подписывать из-за образа жизни футболиста за пределами поля.

Сообщалось, что "Аль-Хиляль" разочаровался в Неймаре и нашел ему звездную замену.

А 17-летний талант "Барселоны" Ламин Ямаль назвал бразильца своим кумиром.