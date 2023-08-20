Неймар не сыграет в ближайших матчах "Аль-Хиляля". Известна причина

Новости спорта Футбол Мировой футбол
20 августа 15:29
©instagram.com/neymarjr

Бразильский нападающий Неймар не примет участия в ближайших матчах саудовского "Аль‑Хиляля" из‑за травмы. Об этом заявил главный тренер команды Жорже Жезуш, сообщают Vesti.kz.

"Неймар травмирован, у него небольшая мышечная проблема. Я не знаю, когда именно он вернется и будет готов нормально играть и тренироваться. Он не должен ехать в сборную Бразилии. Сейчас он проходит курс реабилитации", - приводит слова Жезуса Goal.com.

31-летний Неймар перешел этим летом в "Аль-Хиляль" из "Пари Сен-Жермена". Соглашение бразильца с новым клубом рассчитано на два года, за сезон он будет зарабатывать 150 миллионов евро. Парижане за этот трансфер получили 90 миллионов евро.

В чемпионате Саудовской Аравии сыграны два тура, по итогам которых "Аль‑Хиляль" с 4 очками располагается на четвертом месте. Следующие игры в чемпионате "Аль‑Хиляль" проведет 25 и 29 августа против "Аль-Раеда" и "Аль-Иттифака" соответственно.

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Метки:
Неймар Саудовская Аравия

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