Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар получил травму в своем втором матче после возвращения на поле, передает Vesti.kz.

Бразильский футболист травмировался в матче Азиатской Лиги Чемпионов против иранского "Эстегляля", который завершился победой "Аль-Хиляля" со счетом 3:0. Неймар вышел на замену на 58-й минуте, но на 87-й потребовалась обратная замена. Врачи диагностировали у футболиста повреждение мышц задней поверхности бедра. Пока неизвестно, когда он сможет вернуться на поле.

Напомним, Неймар пропустил год из-за разрыва крестообразных связок колена.

Он выступает за "Аль-Хиляль" с прошлого года. Его контракт действует еще один год.