Неймар шокировал заявлением о Месси и ПСЖ

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Вчера 16:53
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Бразильская звезда Неймар в недавнем интервью назвал свое пребывание во французском "Пари Сен-Жермене" адом и вновь вспомнил о проведенном времени в испанской "Барселоне", передает корреспондент Vesti.kz.

Прошло почти шесть с половиной лет с тех пор, как Неймар покинул "Барселону" ради перехода в "Пари Сен-Жермен" за большие деньги, а сейчас он играет в "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии. Тем не менее, форвард почти в каждом интервью с теплом вспоминает "Барселону".

"Я скучаю по "Барселоне". Я очень много размышлял о проведенном времени в Париже. Мы с Лионелем Месси прошли через ад в Париже. Мы очень скучали по старой команде" , - отметил Неймар.

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В общей сложности Неймар провел в ПСЖ шесть лет, сыграв в 173 официальных матчах. Однако, по словам бразильца, он так и не вошел в число любимцев парижских фанатов. На заключительном этапе болельщики ненавидели и Неймара, и Месси, отмечается в публикации onefootball.com.

Полгода назад Неймар присоединился к "Аль-Хилялу", сумма сделки между клубами составила 90 миллионов евро. Он сыграл всего пять матчей, но затем получил серьезную травму. У бразильца в настоящее время разрыв крестообразной связки, и он вряд ли вернется в строй до апреля.

Летом Неймар был тесно связан с потенциальным возвращением в "Барселону". Но клуб не был заинтересован в повторном подписании бразильца и не мог позволить себе его трансфер.

Метки:
Неймар Месси Лионель ПСЖ

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