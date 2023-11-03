Неймар сделал обнадеживающее заявление после операции на колене

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Сегодня 09:53
©twitter.com/neymarjr

Бразильский футболист Неймар объявил о том, что он перенес операцию на левом колене, сообщают Vesti.kz.

Предварительно было сообщено, что игрок "Аль-Хиляля" подвергся хирургическому вмешательству после разрыва передней крестообразной связки в своем левом колене.

"Все получилось, спасибо за ваши сообщения. Теперь я сосредоточусь на восстановлении", - написал Неймар в своих соцсетях.

Неймар получил серьезную травму 17 октября в матче Бразилии с Уругваем (0:2) в рамках южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Форвард получил разрыв передней крестообразной связки и мениска левого колена.

31-летний Неймар стал игроком "Аль-Хиляля" в августе, перейдя из "Пари Сен-Жермена". Сумма сделки составила 90 миллионов евро, а контракт с новым клубом был подписан до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон. С того момента он успел провести только три матча в чемпионате Саудовской Аравии и отметиться двумя результативными передачами.

Метки:
Неймар Травма

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