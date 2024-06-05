Неймар рассказал об отношениях с Месси

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар рассказал о взаимоотношениях с форвардом "Интер Майами" Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

Ранее они оба играли за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен".

"Мы далеко друг от друга, но мы разговариваем, очень много разговариваем. Вчера он прислал мне сообщение, мы рады друг за друга. По поводу титула он тоже прислал мне сообщение, когда мы выиграли здесь (победа в Кубке Короля Саудовской Аравии). Я поговорил с ним, он отличный парень, он великий кумир. Помимо того, что он кумир, он мой друг, и мы много общаемся", - приводит слова Неймара Goal.com.